شكرا لقرائتكم خبر عن جولتان لحسم صراع التتويج بدوري نايل بين الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز بعد مرور 6 جولات من مرحلة التتويج بالمسابقة المحلية.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.

ويتبقى للأهلي مباراتين أمام فرق البنك الأهلي وفاركو، ويلاقى بيراميدز نظيره بتروجت ثم سيراميكا.

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري هذا الموسم 2024 / 2025:

بتروجيت × بيراميدز

السبت 17 مايو – الساعة 8:00 مساء على ستاد بتروسبورت

سيراميكا × بيراميدز

الأربعاء 28 مايو الساعة 8 مساءاً على ستاد هيئة قناة السويس

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري حتى نهاية الموسم 2024 / 2025 :

السبت 17 مايو

الأهلي مع البنك الأهلى 8 مساءً على ستاد القاهرة

الاربعاء 28 مايو

الأهلي مع فاركو الساعة 8 مساء على ستاد القاهرة