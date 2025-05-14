الامارات | وصلاوية: نتمنى استمرار المدرب ميلوش مع «الإمبراطور» في الموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشجعون لنادي الوصل أهمية استمرار المدير الفني للفريق الأول، الصربي ميلوش ميلويبفيتش، على رأس الإدارة الفنية للفريق في الموسم المقبل 2025- 2026، مشيرين إلى النجاحات الكبيرة التي حققها مع الفريق، خصوصاً التتويج بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، ومشددين على أنه لا يتحمل بمفرده مسؤولية ابتعاد الفريق عن منصات التتويج هذا الموسم، والاكتفاء بالتتويج بدرع السوبر الإماراتي القطري.

وطالب الجمهور الوصلاوي إدارة شركة كرة القدم بالتمسك بالمدرب، وقطع الطريق أمام العروض التي يتلقاها من الأندية الأخرى.

وترددت أخيراً في الوسط الرياضي أنباء عن وجود مفاوضات غير مباشرة بين نادي الشارقة والمدرب الصربي ميلوش، لقيادة «الملك» بداية من الموسم المقبل.

وأوضح جمهور وصلاوي لـ«الإمارات اليوم» اعتزازه بالمدرب ميلوش، وبمسيرته مع الوصل، متمنين استمراره مع الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات في الموسم المقبل.

وقال المشجع الوصلاوي خالد وليد: «فريق الوصل لا يحتاج إلى مدرب جديد، بل يحتاج إلى تعزيز صفوفه بلاعبين أجانب ومقيمين بجودة عالية، خصوصاً في مركز حراسة المرمى، حتى يكون لدى المدرب ميلوش الأدوات التي تمكّنه من استعادة البطولات والانتصارات»، مشيراً إلى أنه ليس من المضمون أن يكون المدرب البديل أفضل من ميلوش.

من جهته، قال المشجع خلفان أحمد: «يجب ألا نضيع الوقت ونُفاجأ بتعاقد أحد الأندية مع المدرب ميلوش، وعلى إدارة الوصل سرعة الإعلان عن تمسكها بالمدرب، والعمل على تعزيز البيئة المناسبة للنجاح، والتجارب السابقة أكدت أن الحصول على مدرب بمواصفات عالمية ليس سهلاً».

وقال المشجع محمد عبدالكريم: «الوصل كيان كبير، وقادر على تعويض المدرب ميلوش بمدرب أفضل منه، لكن ميلوش لم يقصّر في الموسم الحالي لكي يرحل عن النادي».

من جانبه، أكد المشجع عبدالله الزعابي: «لا أستغرب أن يذهب المدرب ميلوش إلى نادٍ آخر إذا لم تتمسك به إدارة الوصل، فهو مدرب بطولات، وأحدث نقلة نوعية مع الوصل، ونتمنى ألا يُسمح له بالرحيل».

وقال المشجع علي حميد: «إذا كان النادي مقتنعاً بعمل ميلوش، والتطور الذي حدث تحت قيادته، فلا مبرر للسماح له بالمغادرة، إلا إذا أصر هو على الرحيل، لأن استقرار الجهاز الفني عنصر مهم في نجاح الفريق».

وتابع: «فريق الوصل أظهر تحسناً كبيراً تحت قيادته، والأفضل منحه فرصة قيادة الفريق لموسم آخر».

وقال المشجع علي سلطان: «المشروع الفني الناجح يتطلب التوازن بين الجهاز الفني واللاعبين، ونعتقد أن الوصل بحاجة إلى دعم نوعي في بعض المراكز، خصوصاً على مستوى اللاعبين الأجانب والمقيمين، لكن ذلك لا يلغي أهمية تقييم الجهاز الفني أيضاً».

وأضاف: «من المهم إرسال رسالة واضحة لجميع الأطراف، مفادها أن النادي متمسك بميلوش، بجانب تقديم كل أنواع الدعم للفريق، والحفاظ على الاستقرار، ومنع أي محاولات لزعزعة استقرار الوصل».