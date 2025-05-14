الامارات | «بطل الدوري والكأس» يرفض الهزيمة من النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض التعادل الإيجابي (1-1) نفسه على قمة الجولة الـ24 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي جمعت النصر وضيفه شباب الأهلي، مساء أمس، على استاد آل مكتوم، في مباراة جاءت بعد أيام من تتويج «فرسان دبي» بلقبَي الدوري وكأس رئيس الدولة، بينما كان «العميد» يخطط لإفساد أفراح الضيوف.

ورغم دخول شباب الأهلي اللقاء من دون أي ضغوط، بعد حسمه الثنائية التاريخية، فإنه وجد نفسه متأخراً بهدف أحرزه عبدالله توريه في الدقيقة «54»، معبّراً عن رغبة أصحاب الأرض في تحقيق انتصار ثمين.

وبمرور الوقت، تماسك لاعبو شباب الأهلي، وضاعفوا من محاولاتهم الهجومية، حتى تمكن المهاجم مؤنس دبور من إدراك التعادل في الدقيقة «74»، منقذاً فريقه من الخسارة الثانية توالياً، بعد سقوطه في الجولة الماضية أمام الوصل.

وبهذه النتيجة، رفع «العميد» رصيده إلى «35 نقطة» في المركز السابع، فيما عزز شباب الأهلي صدارته برصيد «57 نقطة».

العروبة × الوصل

واصل فريق الوصل منافسته القوية على البطاقات المؤهلة للمسابقات الآسيوية، بعد فوزه خارج أرضه على حساب العروبة (2-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد دبا.

وكان العروبة قد تقدم بالهدف الأول بوساطة هيبر دوس سانتوس في الدقيقة «33»، قبل أن يرد «الإمبراطور» سريعاً بثنائية عن طريق فابيو ليما «36»، وسياكا سيدي بيه «43»، ليرفع بذلك رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي العروبة الذي هبط سابقاً في المركز الأخير بـ10 نقاط.

الجزيرة × البطائح

استعاد فريق الجزيرة ذاكرة الانتصارات، وحقق فوزاً ثميناً على حساب ضيفه البطائح (2-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد محمد بن زايد، ليضع «فخر أبوظبي» حداً لسلسلة عدم الفوز التي لازمته في الجولات الست الماضية، ويرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس، بينما تجمّد رصيد البطائح عند 24 نقطة في الترتيب الـ12.

وقص أصحاب الأرض شريط الأهداف في الدقيقة الخامسة عن طريق لاعبه جاي دي، الذي نفذ ركلة حرة مباشرة سكنت شباك البطائح، وواصل الجزيرة أفضليته، وتمكن رامون ميراز من تعزيز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة «49»، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، أكدت تفوق أصحاب الأرض.

عجمان × كلباء

حقق كلباء فوزاً مهماً على مضيفه عجمان بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد راشد بن سعيد، وتألق النجم الإيراني، مهدي قائدي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة «3»، وصنع الهدف الثاني لزميله سالم راشد في الدقيقة «17»، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة «42»، منهياً الشوط الأول بتقدم واضح لـ«النمور».

وفي الشوط الثاني حاول عجمان العودة، ونجح ميلوس كوسانوفيتش في تقليص الفارق بتسجيل هدفين في الدقيقتين «59» و«67»، لكن محاولاته لم تُسفر عن إدراك التعادل، وبهذا الانتصار رفع كلباء رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمّد رصيد عجمان عند 27 نقطة في المركز الـ10.