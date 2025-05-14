الامارات | الإمارات تظفر بذهبيتين في الملتقى الدولي لألعاب القوى للسيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت عداءتا منتخب الإمارات الوطني لألعاب القوى، مريم كريم، وأمينات قمر الدين، بالميداليتين الذهبيتين في ختام منافسات الملتقى الدولي لألعاب القوى للسيدات، الذي نظمه اتحاد الإمارات لألعاب القوى بنادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة 35 دولة.

وأحرزت مريم كريم ذهبية سباق 400 متر حواجز بزمن بلغ 59.48 ثانية، فيما حلت زميلتها مهرة عبدالرحيم، في المركز الثاني بزمن 1:03.79 دقيقة، محرزة الميدالية الفضية.

وفي سباق 400 متر حصدت أمينات قمر الدين، الذهبية بزمن 54.27 ثانية، وجاءت في المركز الثاني زميلتها عائشة طارق، بزمن 54.53 ثانية، فيما حلت الأوكرانية تايجانا ميلينك، ثالثة بالتوقيت نفسه.

كما نالت اليازية طارق فضية مسابقة رمي الرمح، بينما ذهبت الذهبية للهندية كارشيما سانيل.

وفي منافسات الوثب الطويل، أحرزت المصرية إسراء عويس الميدالية الذهبية، تلتها الهندية أنسي سوجام، وجاءت مواطنتها دينلي نولتي في المركز الثالث.

شهد الفعاليات وتوج الفائزات الشيخ ذياب بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بحضور رئيس الاتحاد، اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، ونائب رئيس الاتحاد، فهد عبدالله بن جمعة، والأمين العام، ناصر بن عاشور، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، علي حسن غزوان.

. مريم كريم فازت بذهبية سباق 400 متر حواجز بزمن بلغ 59.48 ثانية.

. أمينات قمر الدين ظفرت بذهبية سباق 400 متر بزمن 54.27 ثانية.