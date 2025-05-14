الامارات | عيسى آل علي: «مجد» سيصبح أحد الفرق اللامعة في الكرة الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب فريق «مجد»، عيسى آل علي، عن سعادته بقيادة الفريق للبقاء في دوري الدرجة الأولى، بعد وصوله للنقطة 15 قبل ثلاث جولات من ختام منافسات الدوري.

ووصف آل علي بقاء «مجد» في الدوري بالأمر غير الهين، نظراً إلى صعوبة المباريات، وقوة الفرق التي تلعب في دوري الدرجة الأولى، بجانب توليه المسؤولية مع بداية الدور الثاني فقط، وأكد أن مهمته مع «مجد» لا تقل أهمية عن دوره السابق عندما عمل مدرباً مساعداً لفريق كلباء لثلاث سنوات، مع كل من المدرب الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، والمدرب الإيراني فرهاد مجيدي، مؤكداً أنه وظّف الخبرات التي حصل عليها في كلباء لمصلحة فريق «مجد».

وقال آل علي لـ«الإمارات اليوم»: «أعتقد أن تجربتي التدريبية مع فريق مجد مميزة، خصوصاً أنها التجربة الأولى لي كمدرب رئيس للفريق الأول، وأعتبر هذه التجربة لا تقل أهمية عن تدريبي في كلباء»، ووصف آل علي فكرة السماح لفرق الشركات والمؤسسات بالمشاركة في دوري الدرجة الأولى بأنها ناجحة، وعززت الجانب التنافسي للفرق، كاشفاً عن توقعه بأن يصبح فريق «مجد» أحد الفرق اللامعة في الكرة الإماراتية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: «من أهم الأسباب التي ساعدتني على النجاح في فريق مجد بيئة العمل الإيجابية التي يتمتع بها الفريق، فضلاً عن كونه أحد فرق مدينة العين ذات التاريخ الكبير في كرة القدم، وأعتقد أن المدرب المواطن يمكنه النجاح في أصعب الظروف إذا ما وجد الدعم والمساندة التي وجدتها في فريق مجد».

وقال إن «دوري الدرجة الأولى يحتاج للكثير من الإضافات والتعديلات والمتابعة الإعلامية».