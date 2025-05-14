الامارات | البطائح بطلاً لدوري تحت 18 سنة بكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز فريق البطائح لقب دوري تحت 18 سنة (ب) لكرة القدم، بعد تعادله مع خورفكان من دون أهداف على استاد البطائح، ودخل البطائح المباراة بفرصتَي الفوز والتعادل لحسم اللقب قبل نهاية البطولة بجولتين، حيث وصل الفريق بعد الفوز إلى النقطة 51، مقابل 40 لخورفكان في المركز الثاني، وخلفه الرمس بالرصيد ذاته.

وقال مدرب فريق البطائح، محمد فؤاد، إنه تم وضع استراتيجية للفريق لموسمين، تخللها عمل كبير مع تهيئة اللاعبين نفسياً وبدنياً وفنياً، حتى تحقق إنجاز اللقب قبل نهاية البطولة بجولتين، وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «الفريق يضم عناصر واعدة من اللاعبين الموهوبين من مواطنين ومقيمين».