شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة العالم للاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثلاثى المصري، مصطفى عسل، نور الشربيني، وكريم عبد الجواد، إلى الدور ربع النهائى ببطولة العالم للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وجاءت نتائج المصريين فى ختام منافسات دور الـ 16 كالتالي:

- فوز مصطفى عسل على الماليزى إيان يو إنجى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-6, 11-7.

- فوز كريم عبد الجواد على على أبو العينين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-0, 0-0 ret.

- فوز نور الشربينى على فريدة محمد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 10-12, 11-3, 11-9.

- هزيمة روان العربى أمام الإنجليزية جورجينا كيندى بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 1-11, 11-8, 5-2 ret.

- هزيمة سلمى هانى أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 9-11, 11-7, 11-4.

وتحمل البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية، وفى منافسات الرجال يحمل البيروفى دييجو الياس لقب النسخة الأخيرة.