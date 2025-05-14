شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري نايل والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق الجمعة منافسات الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري المصري بإقامة 4 مباريات تجمع طلائع الجيش مع انبى على ستاد جهاز الرياضة ومباراة الاسماعيلى مع مودرن سبورت على ستاد الاسماعيلية وسموحة يلاقى الاتحاد السكندري وأخيراً غزل المحلة مع الجونة.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام إستثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط. وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية. وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي. وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية. وتلعب 9 أندية في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

مواعيد مباريات الجولة السابعة للدوري المصري

مجموعة الهبوط

الجمعة 16 مايو

طلائع الجيش & انبى..8 مساء

الاسماعيلى & مودرن سبورت..8 مساء

سموحة & الاتحاد السكندري ..8 مساء

غزل المحلة & الجونة..8 مساء

مجموعة التتويج

السبت 17 مايو

بتروجت & بيراميدز..8 مساء

الاهلى & البنك الاهلى ..8 مساء

القناة الناقلة لمباريات دوري nile



وتنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.