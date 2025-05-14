شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يستفسر عن موعد مشاركة المصابين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تواصل أيمن الرمادى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع الجهاز الطبي برئاسة محمد أسامة، للاطمئنان على موعد عودة المصايين، مطالبا بسرعة تجهيزهم، في ظل الحاجة إلى جهودهم في المباريات المتبقية للفريق سواء ببطولة الدورى، أو مباراة نهائي الكأس، على رأسهم أحمد الجفالى ، ومحمود جهاد حيث يلتقى الزمالك مع بتروجت، ثم فاركو، في بطولة الدورى، بينما يلتقى مع بيراميدز في نهائي كأس مصر الشهر المقبل.

واستفسر الرمادى عن مدى إمكانية الاعتماد عليهم في المباريات دون التأثير عليهم، أو تجدد الإصابة مرة أخرى لديهم، خاصة وأن الجفالى بعد اكتمال شفاؤه تعرض للإصابة مرة أخرى.

ويعانى محمود جهاد من إصابة عبارة عن شد فى العضلة الخلفية، تسببت فى غيابه عن مباراة المصري و البنك الأهلى وسيراميكا، بينما يعانى الجفالى من الام اسفل الظهر ، مع الام في الخلفية.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التى تصارع للنجاة من الهبوط.