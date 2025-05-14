شكرا لقرائتكم خبر عن محامى رمضان صبحى يكشف حقيقة القبض على شخص يؤدى الامتحان بدلا منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف عبد العزيز، محامى رمضان صبحى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة من أخبار تتعلق بالقبض على أحد الأشخاص أثناء تأدية امتحان بإحدى المعاهد التعليمية، وما أُشيع من ارتباط اسم اللاعب رمضان صبحى بتلك الواقعة.

وأوضح محامى اللاعب فى بيان رسمي، الآتي:

- ينفى اللاعب رمضان صبحى نفياً قاطعاً أى صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق.

- لم يتم إخطارنا بأى استدعاء رسمى من أى جهة تحقيق أو جهة أمنية، ولم يتم توجيه أى اتهام للاعب حتى تاريخه.

- نؤكد أن رمضان صبحى لم يكن على علم مطلقًا بما تم تداوله، وأنه لا تربطه أى علاقة بهذا الشخص من قريب أو بعيد.

- ونهيب بجميع وسائل الإعلام تحرّى الدقة قبل نشر أو تداول أى معلومات تمس سمعة وشرف لاعب محترف كبير له مسيرة مشرفة داخل وخارج مصر، ونحتفظ بكامل حقوقنا القانونية تجاه من يروج أو ينشر أخبارًا كاذبة تمس اللاعب وعائلته.