أسطورة البرازيل مارتا تعود عن اعتزالها الدولي

الرياص - اسماء السيد - برازيليا : عادت أسطورة المنتخب البرازيلي لكرة القدم مارتا عن اعتزالها الدولي بعد غيابها لتسعة أشهر، لخوض مباراتين وديتين أمام اليابان، بحسب ما أفاد الإتحاد المحلي لكرة القدم الثلاثاء.

وخاضت مارتا (39 عاما) التي يتم وصفها بأنها أعظم لاعبة كرة القدم على الاطلاق، مباراتها الاخيرة بقميص البرازيل في نهائي دورة الالعاب الاولمبية الاخيرة الذي انتهى بفوز الولايات المتحدة 1 0 في العاشر من آب/أغسطس في باريس.

وقالت مارتا في حينها إنها قد تكون "على الأرجح" مباراتها الاخيرة على الصعيد الدولي.

لكن مدرب المنتخب أرثر إلياس اختارها ضمن قائمة من 26 لاعبة لخوض المواجهتين الوديتين أمام اليابان في 30 الحالي و2 حزيران/يونيو في ساو باولو.

وتأتي هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب لخوض غمار كوبا أميركا في تموز/يوليو المقبل.

وقال إلياس في بيان "تحدثت اليها في الفترة الاخيرة، ووضعت نفسها في التصرف لمساعدة سيليساو طالما أنها تلعب على مستوى عال، وهو ما تفعله".

وتابع "حضورها مهم جدا لتحفيز اللاعبات الشابات، وهي مهمة ايضا خارج الملعب".

وتحمل مارتا الفائزة بجائزة أفضل لاعبة للعام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ست مرات، الرقم القياسي على صعيدي الرجال والسيدات في كأس العالم من خلال تسجيلها 17 هدفا بفارق هدف عن الدولي الالماني السابق ميروسلاف كلوزه.