شكرا لقرائتكم خبر عن نزول الجزيري بعد إصابة منسي.. الزمالك يجري تغييرا اضطراريا أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الزمالك تغيير بنزول سيف الجزيري بدلا من ناصر منسي بعد تعرض الأخير للإصابة أمام بيراميدز في الدقيقة 34 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

يقود تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – صلاح مصدق - عبد الله السعيد - سيف جعفر، خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف.

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي، خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد توفيق - كريم حافظ - علي جبر - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما - دودو الجباس - مصطفى فتحي.

ويحتل بيراميدز وصافة جدول الدوري برصيد 47 نقطة جمعها من 22 مباراة، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.