شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. بيراميدز يضغط على الزمالك بعد التقدم بهدف إبراهيم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وبيراميدز، التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، وتشير النتيجة إلى تقدم الفريق السماوى بهدف دون رد، سجله إبراهيم عادل فى الدقيقة 20.

وسعى كل فريق فى أول ربع ساعة للبحث عن هدف التقدم حيث حاول لاعبو الفارس الأبيض تهديد مرمى أحمد الشناوى، فيما شن لاعبو بيراميدز أكثر من هجمة على مرمى محمد عواد.

وفى الدقيقة 21 سجل إبراهيم عادل هدف التقدم لبيراميدز، مستغلاً خطأ فادح من محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض.

يقود تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - صلاح مصدق - عبد الله السعيد - سيف جعفر، خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف.

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي، خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد توفيق - كريم حافظ - علي جبر - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما - دودو الجباس - مصطفى فتحي.

ويحتل بيراميدز وصافة جدول الدوري برصيد 47 نقطة جمعها من 22 مباراة، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.