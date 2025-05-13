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المصري يستأنف تدريباته غدا استعدادًا لسيراميكا وغياب محمد هاشم بسبب الإيقاف

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المصري يستأنف تدريباته غدا استعدادًا لسيراميكا وغياب محمد هاشم بسبب الإيقاف

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الثلاثاء، 13 مايو 2025 08:34 م

قرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري استمرار الفريق في أداء تدريباته  على ستاد الكلية الحربية اعتبارًا من غدا الأربعاء، وذلك استعدادًا لخوض مباراته بالجولة السابعة من المرحلة ذاتها والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في الثامنة مساء السبت المقبل الموافق السابع عشر من مايو الجاري.

وتعادل المصري في مباراة اليوم بالجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري نايل أمام وفاركو إيجابيا بهدف لكل فريق.

وتأكد غياب محمد هاشم مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة السابعة من المرحلة الثانية  لدوري نايل والتي تجمعه بنظي…

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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