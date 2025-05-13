شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته غدا استعدادًا لسيراميكا وغياب محمد هاشم بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

قرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري استمرار الفريق في أداء تدريباته على ستاد الكلية الحربية اعتبارًا من غدا الأربعاء، وذلك استعدادًا لخوض مباراته بالجولة السابعة من المرحلة ذاتها والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في الثامنة مساء السبت المقبل الموافق السابع عشر من مايو الجاري.

وتعادل المصري في مباراة اليوم بالجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري نايل أمام وفاركو إيجابيا بهدف لكل فريق.

وتأكد غياب محمد هاشم مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة السابعة من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي تجمعه بنظي…