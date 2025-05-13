شكرا لقرائتكم خبر عن مصر في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027 والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم لكرة السلة قطر 2027، عن وقوع منتخب مصر لكرة السلة، في المجموعة الرابعة من التصفيات ، وضمت مجموعة المنتخب الوطني لكرة السلة، كلا من :" مالي - أنجولا - أوغندا".

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة محمد الكرداني مدير فني - محمد سليم مدرب - رامي جنيدي مدرب- أحمد الجارحي مدرب- سامح صلاح- مدير الفريق- محمد جمال مخطط أحمال - إسلام جمعة علاج طبيعي - عبد الرحمن الجلاد إحصائي - علي موسى استشفاء.

ويسعى المنتخب الوطني المصري لتقديم مستوى قوي في منافسات البطولة الأفريقية المقبلة، والتي سيبدأ جهاز المنتخب الوطني في الإعداد لها عقب نهاية المنافسات المحلية.