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مصر في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027

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مصر في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الثلاثاء، 13 مايو 2025 08:11 م

أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم لكرة السلة قطر 2027، عن وقوع منتخب مصر لكرة السلة، في المجموعة الرابعة من التصفيات ، وضمت مجموعة المنتخب الوطني لكرة السلة، كلا من :" مالي - أنجولا - أوغندا".

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة محمد الكرداني مدير فني - محمد سليم مدرب - رامي جنيدي مدرب- أحمد الجارحي مدرب- سامح صلاح- مدير الفريق- محمد جمال مخطط أحمال - إسلام جمعة علاج طبيعي - عبد الرحمن الجلاد إحصائي - علي موسى استشفاء.

ويسعى المنتخب الوطني المصري لتقديم مستوى قوي في منافسات البطولة الأفريقية المقبلة، والتي سيبدأ جهاز المنتخب الوطني في الإعداد لها عقب نهاية المنافسات المحلية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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