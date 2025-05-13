شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: دفاع الأهلى أمام سيراميكا لضمان الفوز.. ونجحنا في استغلال الفرص والان مع تفاصيل الخبر

عبر عماد النحاس المدير الفني للأهلي عن سعادته بفوز فريقه أمام سيراميكا في المباراة التي جمعتهما اليوم، مؤكدا أن الأهلي حقق انتصارا هاما أمام فريق منظم، ولكن نجحنا في استغلال الفرص وسجلنا منهم هدف المباراة.

قال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة "اهتم الفريق بالحالة الدفاعية أكثر من الهجومية، والمباريات السابقة كنا نلعب بشكل هجومي أكثر، لكن الأهم هو تحقيق الفوز، وأتمنى أن ينجح الأهلي في الحفاظ على لقب الدوري، وكنا حريصين على تحقيق الفوز وتركنا الاستحواذ خارج مناطق الخطورة".

وعن الإنقاذ الأسطوري في نهاية المباراة رد: "ياسر إبراهيم أدى مباراة كبيرة اليوم، والأمر نفسه ينطبق على كل من مصطفى العش وأحمد كوكا".

وبسؤاله عن مستقبله بعد اقتراب التعاقد مع مدرب أجنبي أوضح "هذا ليس قراري ولكنه قرار النادي، ولا أحب التحدث عن أخطاء اللاعبين، وطاهر محمد لعب بشكل جيد حتى النهاية وكذلك بن شرقي".

أضاف: "لا يزال لدينا مباراتين مهمتين ونفكر الآن في مواجهة البنك الأهلي وتحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري".

حقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على سيراميكا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

سجل أشرف بن شرقي هدف الأهلي في الدقيقة 20 ، وبهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة ويحافظ على قمة ترتيب الدوري المصري بينما يتوقف رصيد سيراميكا عند 31 نقطة.

الشوط الأول

بدأت المباراة بشكل حماسي ولم تستغرق عملية "جس النبض" وقتاً طويلاً إذا ظهرت قوة الفريقين الهجومية مُبكراً ، وساهم أحمد بلحاج ومحمد شكري في شن أكثر من هجمة خطرة للأهلي ، وتعرض وسام أبو علي مهاجم الأهلي لإصابة بسيطة تلقى على أثرها العلاج ثم استكمل المشاركة في اللقاء.

وبمرور الوقت نشط أداء سيراميكا وقاد لاعبيه أكثر من هجمة على مرمى محمد الشناوي وسط تراجع غريب من جانب لاعبي الأهلي وحارس مرمى الفريق ، لكن ورغم هجمات سيراميكا نجح الأهلي في تسجيل هدف مُباغت عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 20 حيث تلقى اللاعب تمريرة جيدة من إمام عاشور أحسن بن شرقي في استغلالها وإيداعها في شباك محمد بسام حارس سيراميكا.

بعد الهدف ، عاد سيراميكا لمواصلة الهجوم المُتتالي وكاد يثسجل هدف التعادل في الدقيقة 25 من إسلام عيسى الذي راوغ دفاع الأهلي وسجل كرة قوية لكن محمد الشناوي حارس الأهلي أحسن التعامل معها ونجح في التصدي لها ببراعة وسقط للإصابة وتلقى العلاج وأستكمال المشاركة في المباراة.

ضغط سيراميكا بكل خطوطه بحثاً عن هدف التعادل مع محاولات مُتباعدة من الأهلي لتسجيل هدف ثانً إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف بن شرقي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب سيراميكا الذي واصل الضغط على الأهلي مُستغلاً تراجع الأخير بشكل واضح ، ما منح الفرصة للاعبي سيراميكا لأن يشنوا أكثر من هجمة خطرة .

واصل الأهلي الأداء المتراجع مع سيطرة سيراميكا وأجرى عماد النحاس بتغيير ثنائي في الدقيقة 78 بنزول حسين الشحات بدلاً من أشرف بن شرقي وجراديشار بدلاً من وسام بو علي.

وفي الدقيقة 86 أجرى عماد النحاس تغيير ثنائي بنزول خالد عبد الفتاح بدلاً من أكرم توفيق، وأحمد رضا بدلاً من طاهر محمد طاهر ، وحاول سيراميكا إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة من خلال هجوم متواصل فيما إعتمد الأهلي على الهجمة المرتدة ، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع شارك محمد مجدي أفشة بدلاً من إمام عاشور ، ونجح الأهلي في أنقاذ هدف مؤكد من سيراميكا في اللحظات الأخيرة بعدها أنتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف.