شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح مصدق بديلاً لـ محمد شحاته فى تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي تعديلاً على التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ودفع الجهاز الفني بصلاح مصدق بدلاً من محمد شحاتة بعد شكوى الأخير من آلام في العضلة الخلفية، ودخل أيمن أمير عبد العزيز ليتواجد على مقاعد البدلاء.

وأصبح تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – صلاح مصدق - عبد الله السعيد - سيف جعفر.

خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف وأيمن أمير عبد العزيز.

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي، خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد توفيق - كريم حافظ - علي جبر - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما - دودو الجباس - مصطفى فتحي.

ويحتل بيراميدز وصافة جدول الدوري برصيد 47 نقطة جمعها من 22 مباراة، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.