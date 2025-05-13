شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقات التأهل للدورى.. دجلة والمقاولون يقتربان ومنافسة بين أبو قير والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب فريقا وادى دجلة والمقاولون العرب من حسم أول بطاقتين للصعود للدورى الممتاز في الموسم المقبل، بينما اشتعلت المنافسة بين أبو قير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على المقعد الثالث والأخير بعد مرور 35 جولة من منافسات دورى المحترفين لهذا الموسم.

3 جولات حاسمة

ويتبقى 3 جولات في عمر مسابقة دورى المحترفين تحسم أصحاب البطاقات الثلاثة الذين يصعدون للدورى الممتاز، مع هبوط 3 أندية للقسم الثانى ب في الموسم المقبل.

خطوة تفصل دجلة والمقاولون عن الممتاز

ويحتاج فريق وادى دجلة نقطة واحدة لحسم تأهله للدورى الممتاز، حيث يحتاج للوصول إلى النقطة 75 وهى التي لن يصل إليها صاحب المركز الرابع كهرباء الإسماعيلية، فيما يحتاج المقاولون العرب لنقطتين لحسم التأهل أيضا، حيث يمتلك 73 نقطة في رصيده.

منافسة شرسة على البطاقة الثالثة

ويحتدم الصراع بين الثنائى أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث برصيد 67 نقطة، وكهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الرابع بـ65 نقطة على البطاقة الثالثة المؤهلة للدورى الممتاز قبل 3 جولات على النهاية.

فيما ابتعد فريقا سكة حديد مودرن سبورت وأسوان عن التأهل بعدما توقف رصيدهما عن 53 نقطة، ليفشلا في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للدورى.

ترتيب دورى المحترفين قبل 3 جولات من النهاية..

1 وادى دجلة 74 نقطة

2 المقاولون العرب 73 نقطة

3 أبو قير للأسمدة 67 نقطة

4 كهرباء الإسماعيلية 65 نقطة

5 سكة حديد مودرن 53 نقطة

6 أسوان 53 نقطة

7 القناة 49 نقطة

8 بروكسى 46 نقطة

9 وى 46 نقطة

10 بلدية المحلة 45 نقطة

11 الترسانة 43 نقطة

12 بترول أسيوط 42 نقطة

13 المنصورة 38 نقطة

14 الداخلية 37 نقطة

15 راية 35 نقطة

16 طنطا 34 نقطة

17 لافيينا 34 نقطة

18 ديروط 33 نقطة

19 منتخب السويس 29 نقطة

20 سبورتنج 28 نقطة