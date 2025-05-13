الامارات | الجزيرة يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في شباك البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فريق الجزيرة ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً ثميناً على حساب ضيفه البطائح 2-صفر، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ووضع «فخر أبوظبي» حداً لسلسلة عدم الفوز التي لازمته في الجولات الست الماضية، ليرفع بذلك رصيده 36 نقطة، بينما تجمد رصيد البطائح عند 24 نقطة.

وقص أصحاب الأرض شريط الأهداف في الدقيقة الخامسة عن طريق لاعبه جاي دي، الذي نفذ ركلة حرة مباشرة سكنت شباك البطائح، معلناً عن أول أهداف اللقاء.

وفي الشوط الثاني، واصل الجزيرة أفضليته، وتمكن رامون ميراز من تعزيز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 49، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، أكدت تفوق أصحاب الأرض.