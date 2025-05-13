الامارات | الوصل ينجح في تحدي العروبة ويستعيد المركز الرابع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز الوصل حظوظه في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للمسابقات الاسيوية، بعد فوزه على مضيفه العروبة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد دبا، ضمن الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وأقتحم «الإمبراطور» دائرة الصراع على البطاقات الآسيوية بعد أن رفع رصيده إلى 43 نقطة مستعيداً المركز الرابع من منافسه فريق العين، بينما بقي العروبة متذيلاً الترتيب بـ10 نقاط بعد هبوطه رسمياً إلى دوري الأولى.

ورغم تقدم العروبة بهدف مباغت سجله هيبر دوس سانتوس في الدقيقة 33، إلا أن «الإمبراطور» رد سريعاً عبر فابيو ليما في الدقيقة 36، قبل أن يمنح سياكا سيدي بيه التقدم للضيوف بهدف ثانٍ في الدقيقة 43، آمن به انتصار فريقه الذي استمر حتى نهاية المواجهة.