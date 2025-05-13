شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يتعادل مع مسار 1-1 في ختام بطولة دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة دورى الكرة النسائية بـ4 مواجهات فى إطار منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من منافسات مرحلة الحسم في دورى الكرة النسائية .

وجاءت نتائج الجولة الختامية كالتالي ، تعادل الأهلى مع نظيره مسار بهدف لكل منهما ، زد يفوز علي مودرن سبورت 3/2 ، وخسارة المعادى واليخت أمام بيراميدز 4/1 ، وفوز وادى دجلة علي البنك الأهلى بهدف نظيف .

وعدلت لجنة المسابقات مواعيد الجولة التاسعة من الجمعة الماضية إلى الثلاثاء 13 مايو الجارى، ولتقام المباريات في الرابعة والنصف مساءً في توقيت واحد.

ولعبت مباراة واحدة من هذا الأسبوع بين الزمالك والمقاولون العرب التى انتهت لصالح بنات ميت عقبة بهدف نظيف، خاصة أنها لن تؤثر على الترتيب، ليرفع فريق الزمالك رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الكرة النسائية، فيما بقى فريق المقاولون العرب عند النقطة 35 في المركز الثامن.



وحسم فريق مسار اللقب لصالحه في الجولة الثامنة بعدما فاز على الزمالك بهدف نظيف فى الجولة الماضية، ليتوج باللقب للموسم الثانى على التوالي، بعدما رفع رصيده إلى 70 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب الوصافة قبل مباراة على النهاية.

حافظ فريق مسار على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن محققا الفوز فى كل مبارياته باستثناء تعادل وحيد أمام وادى دجلة، فيما حقق الأهلى الانتصار فى كل مبارياته وخسر أمام مسار وتعادل مع الزمالك ووادى دجلة.