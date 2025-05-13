شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم للاسكواش.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الثلاثاء، منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم للاسكواش، والتي تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وجاءت مباريات المصريين في ختام منافسات ثمن النهائي كالتالي:

ـ روان العربي والإنجليزية جورجينا كيندي في الثامنة مساءً

ـ نور الشربيني وفريدة محمد في التاسعة إلا ربع مساءً

ـ كريم عبد الجواد وعلي أبو العينين في العاشرة مساءً

ـ مصطفى عسل والماليزي إيان يو إنجي في الحادية عشرة إلا ربع مساءً

ـ سلمى هاني والأمريكية أوليفيا ويفر في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، أعلنت انسحاب اللاعب المكسيكي ليونيل كاردينس، من منافسات دور الـ 16، بذلك تأهل البطل المصري علي فرج المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، مباشرة إلى الدور ربع النهائي بعد انسحاب لاعب المكسيك، بسبب إصابته بارتجاج في المخ، كما تأهل أيضاً 5 مصريين بعد منافسات اليوم الأول من دور الـ 16، وهم، طارق مؤمن، نوران جوهر، يوسف سليمان، هانيا الحمامي، وندى عباس.

وتحمل البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية، وفي منافسات الرجال يحمل البيروفي دييجو الياس لقب النسخة الأخيرة.

من جانبها، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر مايو الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وحافظ مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على صدارة التصنيف للأسبوع السادس على التوالي، وذلك بعد تقدمه إلى قمة التصنيف عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا.

وواصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ21.

كما تقدم البطل المصري الصاعد محمد زكريا مركزين ليتواجد حالياً في التصنيف الـ 18، بعد تتويجه مؤخراً ببطولة برمودا المفتوحة للاسكواش.