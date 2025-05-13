شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية تقدم تصورًا لتكوين منتخب جديد لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة قدمت تصورًا شاملًا لتكوين منتخب وطني بجهاز فني جديد، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأوضح حلمي طولان في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن اللجنة طلبت من المدربين الذين تنطبق عليهم الشروط تقديم السير الذاتية الخاصة بهم خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعقد اجتماعات موسعة لمناقشة الأسماء المطروحة، وبحث أفضل الخيارات الفنية المتاحة وفقًا لمعايير دقيقة وضعتها اللجنة مسبقًا.

وأشار عضو اللجنة الفنية والمتحدث الرسمي، إلى أن اللجنة ستقوم عقب هذه الاجتماعات برفع توصية رسمية إلى اتحاد الكرة، بأفضل المرشحين لقيادة هذا المنتخب في البطولة المنتظرة، والتي تأتي في توقيت دقيق، قبل أيام من انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، المقرر لها الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة بطولة كأس العرب يوم السبت 24 مايو الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وتُعد البطولة فرصة مثالية لتجربة عناصر جديدة وإعادة تشكيل صفوف المنتخب، خاصة في ظل ضغط الروزنامة الدولية، وسعي الاتحاد المصري لإيجاد توليفة مرنة تجمع بين التنافس والتطوير.