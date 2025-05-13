شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين مواليد 2009 يفوز على كندا في دورة بولندا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل منتخب مصر تحت 16 سنة مشواره في دورة بولندا الدولية (بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير) بالفوز على نظيره الكندي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الطرفين في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

انتهى اللقاء بنتيجة التعادل السلبي رغم لعب المنتخب بنقص عددي منذ الدقيقة 80 بعد طرد أحد لاعبيه وبعدها ثم تم الاحتكام لركلات الترجيح وفقاً للائحة البطولة وتمكن منتخب مصر من حسمها لصالحه (4 – 3).

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الذي يقوده حسين عبد اللطيف سيخوض لقاءين أمام الثنائي إيرلندا وبولندا في 15 و18 مايو الجاري في إطار نفس الدورة.

في سياق آخر، تأهل منتخبي مصر للشباب تحت 20 عامًا والناشئين تحت 17 عامًا سويًا لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم في نفس العام.

ويمثل هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة الكرة المصرية، حيث لم يسبق لكلا المنتخبين أن تأهلا سويًا إلى هذا المحفل العالمي في عام واحد.

وعبر الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز التاريخي، مؤكدًا أنه ثمرة عمل وجهد كبيرين من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين على حد سواء. وأشار الاتحاد في بيان رسمي إلى أن هذا التأهل المزدوج يعكس تطور قطاعات الناشئين والشباب في مصر، ويبشر بمستقبل واعد للكرة المصرية على المدى الطويل.