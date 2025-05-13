شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتابع أحمد طارق سليمان فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولى نادى بتروجت على متابعة أحمد طارق سليمان، حارس مرمى فريق بروكسي الذى يلعب فى دورى المحترفين، خلال مشاركته مع فريقه، للوقوف على مستواه وتحديد إمكانية التقدم بعرض لضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحضر أحد مندوبى بتروجت مباراة بروكسى والداخلية الأخيرة لمتابعة نجل طارق سليمان مدرب حراس الأهلي والمنتخب الأولمبي السابق ومدرب المقاولون العرب الحالي.

وتلقى أحمد طارق سليمان عرضين من أندية الدورى الممتاز، إلا أن الحارس لم يحسم وجهته المقبلة بشكل نهائى وينتظر دراسة كافة العروض التى يتلقاها، خاصة وأنه قدم موسم مميز مع بروكسى فى دورى المحترفين.

ولعب الحارس الشاب، صاحب الـ23 عاما، الموسم الماضي لفريق الداخلية معارا من مصر المقاصة، قبل أن يختار اللعب لفريق روكسي هذا الموسم.

ويعد أحمد طارق سليمان أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث قدم مستويات متميزة وقتها، وتم تصعيده للفريق الأول عدة مواسم ونال إشادة العديد من المدربين الأجانب الذين تولوا قيادة الفريق قبل أن يرحل عن القلعة الحمراء بحثا عن فرصة المشاركة بشكل منتظم، حيث يتواجد حاليا في فريق بروكسي الذي ينافس في دوري المحترفي