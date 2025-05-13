شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي المصري يقترب من الرحيل بنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

اقترب ثنائي النادي المصري، الجزائري عبد الرحيم دغموم، والتونسي فخر الدين بن يوسف من الرحيل بنهاية الموسم الجاري، حيث لم يحسم المصري تجديد عقديهما حتى الآن.

وينتهي عقد ثنائي المصري بنهاية الموسم الجاري مع القلعة الخضراء، ويحق لهما الانتقال إلى أي ناد مجاناً.

يستعد النادى المصرى لخوض مواجهة قوية فى الخامسة مساءً، عندما يلتقى بنظيره فاركو، فى مباراة الجولة السادسة من لقاءات حسم بطولة دورى نايل، والتى تجمع الفريقين على استاد السويس الجديد.

ويتسلح النادي المصري بسلسلة انتصاراته في 5 مواجهات أمام فاركو والتي جاءت كالتالي:

ـ 9 يوليو 2023: فوز المصري على فاركو 1-0

ـ 28 سبتمبر 2023: فوز المصري على فاركو 1-0

ـ 23 أبريل 2024: فوز المصري على فاركو 2-1

ـ 22 أغسطس 2024: فوز المصري على فاركو 1-0

ـ 16 يناير 2025: فوز المصري على فاركو 1-0

وتراجع النادي المصري للمركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها من الأهلي، حيث توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 35، بينما تقدم البنك الأهلي إلى المركز الرابع بعد الفوز على بيراميدز في إطار منافسات نفس الجولة بنتيجة 4-2، رافعاً رصيده إلى 36 نقطة، ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات فيما يتبقى للمصري 3 لقاءات فقط.

بينما يقبع فريق فاركو في المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة التتويج، برصيد 30 نقطة، لكنه يعيش حالة معنوية كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث لم يخسر في آخر مباراتين في البطولة، وكان فوزه على بيراميدز نقطة تحول كبيرة.