شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى بعد مباراة الأهلي وسيراميكا وقبل لقاء الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلي فوزاً صعباً على نظيره سيراميكا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز، سجل أشرف بن شرقي هدف الأهلي في الدقيقة 20 .

وبهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة ويحافظ على قمة ترتيب الدوري المصري بينما يتوقف رصيد سيراميكا عند 31 نقطة، فيما يقام بعد قليل لقاء الزمالك وبيراميدز والذى سيكون له دور فى إعادة ترتيب دورى nile.

ويأتى جدول ترتيب الدورى المصري، بعد مباراة الأهلي وسيراميكا وقبل لقاء الزمالك وبيراميدز، كالتالى :



جدول ترتيب الدوري

ويحتل بيراميدز وصافة جدول الدوري برصيد 47 نقطة جمعها من 22 مباراة بفارق خمس نقاط عن الأهلي الذي يحتل الصدارة، حيث يواجه الزمالك بعد قليل علي استاد القاهرة الدولي .

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل يتكون من : محمد الشناوي وأكرم توفيق ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا و مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور ووسام أبو علي

فيما جلس على مقاعد البدلاء ، كلاً من : مصطفى شوبير وخالد عبدالفتاح ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي افشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا.