شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق نادي إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض مباراة الزمالك في الدوري الممتاز، حيث يحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة حسم الدوري الممتاز.

وحرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفتي لفريق لفريق نادي بيراميدز، على إلقاء محاضرة على لعبى فريقه قبل التوجه لملعب المباراة، من أجل تحديد بعض النقاط الفنية التي سيتم الاعتماد عليها فى اللقاء.

ويحتل بيراميدز وصافة جدول الدوري برصيد 47 نقطة جمعها من 22 مباراة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يحتل الصدارة.

ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من نفس عدد المباريات.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة فى انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.