شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية باتحاد الكرة تدعم استمرار نبيه والكأس مع منتخبي الشباب والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم دعمها الكامل لاستمرار المدربين أسامة نبيه وأحمد الكأس مع منتخبي الشباب والناشئين على التوالي.

وصرح حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية والمتحدث الرسمي، لـ ”الخليج 365” بأهمية الاستقرار الفني للمنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أن هذا المبدأ كان محل اتفاق بين اللجنة والاتحاد منذ البداية.

وأشاد طولان بالإنجاز الذي حققه أسامة نبيه بقيادة منتخب الشباب بالتأهل إلى كأس العالم، وكذلك أحمد الكأس الذي قاد منتخب الناشئين مواليد 2008 لتحقيق نفس الإنجاز.

وأكد طولان، أن اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، ترى في استمرارهما ضرورة للحفاظ على حالة الاستقرار الفني والبناء على النجاح الذي تحقق.

ويأتي هذا الدعم الرسمي ليؤكد على ثقة الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الفنية في قدرات الجهازين الفنيين للمنتخبين الشاب والناشئ، ويعزز من فرص تحقيق نتائج إيجابية في البطولات المقبلة.

في إنجاز تاريخي غير مسبوق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تأهل منتخبي مصر للشباب تحت 20 عامًا والناشئين تحت 17 عامًا سويًا لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم في نفس العام.

ويمثل هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة الكرة المصرية، حيث لم يسبق لكلا المنتخبين أن تأهلا سويًا إلى هذا المحفل العالمي في عام واحد.

وعبر الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز التاريخي، مؤكدًا أنه ثمرة عمل وجهد كبيرين من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين على حد سواء. وأشار الاتحاد في بيان رسمي إلى أن هذا التأهل المزدوج يعكس تطور قطاعات الناشئين والشباب في مصر، ويبشر بمستقبل واعد للكرة المصرية على المدى الطويل.