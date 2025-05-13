شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء في إطار الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام بيراميدز.

وكان أيمن الرمادي المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة استعداداً للمباراة.

ويحتل بيراميدز وصافة جدول الدوري برصيد 47 نقطة جمعها من 22 مباراة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يحتل الصدارة.

ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من نفس عدد المباريات.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة فى انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.