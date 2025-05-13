شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يعود للزمالك ضد بيراميدز بعد سنة غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد حمدى لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لقائمة فريقه فى مواجهة بيراميدز، المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، بعد غياب امتد لسنة.

وغاب أحمد حمدى عن الزمالك منذ نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، والتى أقيمت على استاد القاهرة يوم 20 مايو 2024، بعدما تعرض اللاعب لقطع فى الرباط الصليبى، بعدما سجل هدف تتويج فريقه بالبطولة.

واستمر غياب أحمد حمدى عن الزمالك لمدة 11 شهرًا وثلاثة أسابيع ويومين، ليتلقى خلالهم العلاج والتأهيل اللازم قبل دخوله قائمة المباريات.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - سيف جعفر.

خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف.

وشهدت دكة بدلاء الزمالك تواجد أحمد حمدى العائد من غصابة الرباط الصليبى منذ نهائى الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضى.



