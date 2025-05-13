شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يحفز لاعبيه قبل مواجهة الحدود للحفاظ على المربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 13 مايو 2025 06:00 م
عقد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، جلسة تحفيزية مع لاعبيه، قبل اللقاء المرتقب مع حرس الحدود في الجولة السادسة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري، طالبهم خلالها بأهمية القتال خلال اللقاء لحصد النقاط الثلاث والحفاظ على تواجد الفريق في المربع الذهبي، خاصة مع المنافسة القوية من المصري أقرب الملاحقين للبنك الأهلي، والذي يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن البنك الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة.
1ـ الأهلى x البنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساءً
2ـ البنك الأهلي x المصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد الساعة 8 مساءً
3ـ بتروجت x البنك الأهلي يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت الساعة 9 مساءً
ويستهدف البنك الأهلي حسم المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري، وذلك للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الجديد.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز