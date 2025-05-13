شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يحفز لاعبيه قبل مواجهة الحدود للحفاظ على المربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

عقد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، جلسة تحفيزية مع لاعبيه، قبل اللقاء المرتقب مع حرس الحدود في الجولة السادسة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري، طالبهم خلالها بأهمية القتال خلال اللقاء لحصد النقاط الثلاث والحفاظ على تواجد الفريق في المربع الذهبي، خاصة مع المنافسة القوية من المصري أقرب الملاحقين للبنك الأهلي، والذي يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن البنك الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

يواجه البنك الأهلي نظيره حرس الحدود في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مباريات "مجموعة التتويج" لحسم الدوري المصري ، والتي تجمع الفريقين بالإسكندرية.

وتقدم فريق البنك الأهلي للمركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، متفوقاً على المصري صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات في المسابقة، بينما يتبقى للمصري 3 مواجهات فقط.

ويتبقى للبنك الأهلي 3 مباريات في مسابقة الدوري بخلاف مواجهة الليلة، جاءت مواعيدها كالتالي:

1ـ الأهلى x البنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساءً

2ـ البنك الأهلي x المصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد الساعة 8 مساءً

3ـ بتروجت x البنك الأهلي يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت الساعة 9 مساءً

ويستهدف البنك الأهلي حسم المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري، وذلك للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الجديد.