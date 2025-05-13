شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يقود هجوم حرس الحدود أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق حرس الحدود عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق البنك الأهلي، ضمن مواجهات المرحلة النهائية الحاسمة لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025.

وجاء تشكيل الفريق كالأتي:-

حارس المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: مؤمن عوض مع عبد الرحمن جودة مع محمد سامي مع فوزي الحناوي.



خط الوسط: محمود أوكا مع محمد مجلي مع محمد الدغيمي مع إيزي إيميكا.

خط الهجوم: محمود ممدوح، عمرو جمال.

يدخل فريق حرس الحدود المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 22 نقطة فقط، بينما يدخل فريق البنك الأهلي المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.