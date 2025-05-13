شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرين جديدن من الأهلي أمام سيراميكا.. نزول رضا وعبد الفتاح وخروج طاهر وأكرم والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الأهلي تغييرين جديدين بنزول أحمد رضا وخالد عبد الفتاح بدلا من طاهر محمد وأكرم توفيق أمام سيراميكا في الجقيقة 86 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء على إستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز، والتى تشير نتيجتها حتى الأن إلى تقدم الفريق الأحمر بهدف دون رد سجله اشرف بنشرقى فى الدقيقة 70.

خلال المباراة المقامة حالياً بإستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز ، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث ، بينما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 31 نقطة

وجاء تشكيل الأهلي ، كالتالي: محمد الشناوي وأكرم توفيق ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا و مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور ووسام أبو علي

فيما يجلس على مقاعد البدلاء ، كلاً من : مصطفى شوبير وخالد عبدالفتاح ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي افشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد المصري البورسعيدى وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين، فيما تعادل سيراميكا مع الزمالك بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة