شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب هدف الفوز.. أشرف بن شرقي رجل مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

حصل أشرف بن شرقي لاعب الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على إستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل بن شرقي هدف المباراة الوحيد ومنح فريقه ثلاث نقاط غالية في مشواره نحو التتويج بلقب الدوري.



أشرف بن شرقي رجل مباراة الأهلي وسيراميكا

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث ، بينما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 31 نقطة

وجاء تشكيل الأهلي ، كالتالي: محمد الشناوي وأكرم توفيق ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا و مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور ووسام أبو علي

فيما يجلس على مقاعد البدلاء ، كلاً من : مصطفى شوبير وخالد عبدالفتاح ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي افشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد المصري البورسعيدى وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين، فيما تعادل سيراميكا مع الزمالك بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة