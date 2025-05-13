شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب ينقل معسكره للقاهرة ويخوض تدريبات استشفائية استعدادًا للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد مراد و حسن السعدني الثلاثاء، 13 مايو 2025 06:44 م

خاض لاعبو منتخب الشباب لكرة القدم تدريبات استشفائية اليوم فى الجيم وحمام السباحة للتغلب على الإجهاد وفك العضلات وذلك عقب وصول المنتخب من السويس إلى القاهرة لبدء التحضير للقاء المغرب بعد غد الخميس باستاد الدفاع الجوي فى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية الجارية فى ضيافة مصر.

وجاءت تدريبات المنتخب فى أجواء تفاؤلية بعد نجاح أحفاد الفراعنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه فى حجز تذكرة التأهل للمونديال رفقة المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا. ويتطلع احفاد الفراعنة لمواصلة المسيرة والمنافسة بقوة عن اللقب الافريقي وسط دعم مكثف من مجلس الإدارة برئاسة هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو الفيفا. تدريبات منتخب الشباب تدريبات منتخب الشباب

أسامه نبيه

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