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منتخب الشباب ينقل معسكره للقاهرة ويخوض تدريبات استشفائية استعدادًا للمغرب

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  • منتخب الشباب ينقل معسكره للقاهرة ويخوض تدريبات استشفائية استعدادًا للمغرب 1/3
  • منتخب الشباب ينقل معسكره للقاهرة ويخوض تدريبات استشفائية استعدادًا للمغرب 2/3
  • منتخب الشباب ينقل معسكره للقاهرة ويخوض تدريبات استشفائية استعدادًا للمغرب 3/3

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القاهرة - سامية سيد - محمد مراد و حسن السعدني

الثلاثاء، 13 مايو 2025 06:44 م

خاض لاعبو منتخب الشباب لكرة القدم تدريبات استشفائية اليوم فى الجيم وحمام السباحة للتغلب على الإجهاد وفك العضلات وذلك عقب وصول المنتخب من السويس إلى القاهرة لبدء التحضير للقاء المغرب بعد غد الخميس باستاد الدفاع الجوي فى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية الجارية فى ضيافة مصر.


وجاءت تدريبات المنتخب فى أجواء تفاؤلية بعد نجاح أحفاد الفراعنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه فى حجز تذكرة التأهل للمونديال رفقة المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

ويتطلع احفاد الفراعنة لمواصلة المسيرة والمنافسة بقوة عن اللقب الافريقي وسط دعم مكثف من مجلس الإدارة برئاسة هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو الفيفا.

494702237_723888913326738_2337523746682708381_nتدريبات منتخب الشباب
أسامه نبيه
أسامه نبيه

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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