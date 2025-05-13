المصرى يتعادل مع فاركو 1-1 ويفرط في استعادة المركز الرابع بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المصري البورسعيدي أمام نظيره فاركو، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الثلاثاء، باستاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مباريات "مرحلة التتويج" لحسم بطولة دورى نايل هذا الموسم.

تقدم فاركو في الدقيقة 51 من زمن اللقاء، بعد تمريرة من حارس المرمى شيكا إلى أحمد شريف الذي انطلق من الجهة اليسرى بمجهود فردي ومن ثم سددها بطريقة رائعة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى سكنت أقصي يسار المرمى.

وتعادل المصري في الدقيقة 70 من زمن المواجهة، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بالرأس من لاعب المصري ميدو جابر تصدى لها شيكا حارس مرمى فاركو ثم حاول تشتيت الكرة مدافع فاركو أحمد عوض ولكن ذهبت في المرمى.

بهذه النتيجة، يتجمد فريق النادي المصري في المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري، حيث توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 36، خلف البنك الأهلي الذى قفز إلى المركز الرابع رافعاً رصيده إلى 36 نقطة. بينما يقبع فريق فاركو في المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة التتويج، برصيد 31 نقطة، لكنه يعيش حالة معنوية كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث لم يخسر في آخر 3 مباريات في البطولة.

خاض المصري مباراة فاركو بتشكيل مكون من: "محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، محمد هاشم ، خالد صبحي ، حسن علي لخط الظهر، ومحمد مخلوف ، سامادو اتدجيكيو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، وميدو جابر ، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما جاء جاء تشكيل فاركو كالتالي: "حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، والدفاع: أحمد عوض، أحمد البحراوي، باباكار نداي وجيفرسون إنكادا، وفي الوسط: محمود عماد ، جابر كامل ، وعمرو ناصر، والهجوم: محمد عز، عمر رضا وأحمد شريف".