شكرا لقرائتكم خبر عن منسى يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز.. وأحمد حمدى على مقاعد البدلاء لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - سيف جعفر.

خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف.

وشهدت دكة بدلاء الزمالك تواجد أحمد حمدى العائد من غصابة الرباط الصليبى منذ نهائى الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضى.