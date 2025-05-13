شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة..هجوم متواصل من سيراميكا والأهلي يحافظ على التقدم بهدف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وسيراميكا المقامة حالياً بإستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز ، ومازالت النتيجة تقدم الأهلي بهدف نظيف.



احتفال إمام وبن شرقى



أكرم توفيق وجانب من لقاء الأهلى وسيراميكا

بدأت المباراة بشكل حماسي ولم تستغرق عملية "جس النبض" وقتاً طويلاً إذا ظهرت قوة الفريقين الهجومية مُبكراً ، وساهم أحمد بلحاج ومحمد شكري في شن أكثر من هجمة خطرة للأهلي ، وتعرض وسام أبو علي مهاجم الأهلي لإصابة بسيطة تلقى على أثرها العلاج ثم استكمل المشاركة في اللقاء.

وبمرور الوقت نشط أداء سيراميكا وقاد لاعبيه أكثر من هجمة على مرمى محمد الشناوي وسط تراجع غريب من جانب لاعبي الأهلي وحارس مرمى الفريق ، لكن ورغم هجمات سيراميكا نجح الأهلي في تسجيل هدف مُباغت عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 20 حيث تلقى اللاعب تمريرة جيدة من إمام عاشور أحسن بن شرقي في استغلالها وإيداعها في شباك محمد بسام حارس سيراميكا.



أكرم توفيق



التحامات قوية خلال المباراة

بعد الهدف ، عاد سيراميكا لمواصلة الهجوم المُتتالي وكاد يثسجل هدف التعادل في الدقيقة 25 من إسلام عيسى الذي راوغ دفاع الأهلي وسجل كرة قوية لكن محمد الشناوي حارس الأهلي أحسن التعامل معها ونجح في التصدي لها ببراعة وسقط للإصابة وتلقى العلاج وأستكمال المشاركة في المباراة.

ضغط سيراميكا بكل خطوطه بحثاً عن هدف التعادل مع محاولات مُتباعدة من الأهلي لتسجيل هدف ثانً إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف بن شرقي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب سيراميكا الذي واصل الضغط على الأهلي مُستغلاً تراجع الأخير بشكل واضح ، ما منح الفرصة للاعبي سيراميكا لأن يشنوا أكثر من هجمة خطرة .



أمام عاشور



طاهر محمد طاهر

خلال المباراة المقامة حالياً بإستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز ، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث ، بينما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 31 نقطة

وجاء تشكيل الأهلي ، كالتالي: محمد الشناوي وأكرم توفيق ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا و مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور ووسام أبو علي

فيما يجلس على مقاعد البدلاء ، كلاً من : مصطفى شوبير وخالد عبدالفتاح ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي افشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد المصري البورسعيدى وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين، فيما تعادل سيراميكا مع الزمالك بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة



مباراة الأهلى وسيراميكا