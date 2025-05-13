شكرا لقرائتكم خبر عن قبل اجتماعات الجبلاية مع الأندية..3 سيناريوهات لشكل الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الدعوة إلى رؤساء أندية القسم الأول ورئيس رابطة أندية القسم الأول للاجتماع بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري، وذلك لمناقشة التخطيط للموسم الكروي المقبل 25-2026 بما يضمن مصلحة المسابقات والأندية المشاركة فيها.

ويناقش اتحاد الكرة أكثر من تصور لشكل الدوري الممتاز الجديد موسم 2025-2026، بحيث يقام بشكله الطبيعي من دورين كاملين.

ويعقد اتحاد الكرة اجتماعاً مع رابطة الأندية المصرية المحترفة ومسئولى أندية الممتاز 20 مايو الجارى؛ لمناقشة أكثر من تصور، وتتجه النية لزيادة عدد الأندية المشاركة إلى 20 فريقاً بدلاً من 19 كما كان متفقاً عليه من قبل.

ويناقش اتحاد الكرة زيادة عدد الفرق الصاعدة إلى 4 فقط بدلا من 3 فقط، أو هبوط فريق واحد وصعود 3 فرق فى الموسم الجديد، بحيث يكون العدد 20 فريقاً أو إقامة دورة ثلاثية تجمع الفريقين الهابطين من الدوري الممتاز مع رابع الترتيب في دوري المحترفين، على أن يصعد فريق واحد من بينهم.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.