شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك وبيراميدز في الدوري قبل لقاء الليلة بالدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الزمالك وبيراميدز باستاد القاهرة الدولى، فى سادس جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي

يحتل بيراميدز وصافة جدول الدوري برصيد 47 نقطة جمعها من 22 مباراة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يحتل الصدارة.

ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من نفس عدد المباريات.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة فى انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.