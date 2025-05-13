شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يقود تشكيل بيراميدز فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على الزمالك في السادسة من مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات الجولة السادسة من مرحلة حسم الدوري الممتاز.

جاء تشكيل بيراميدزكالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد توفيق - كريم حافظ - علي جبر - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما - دودو الجباس - مصطفى فتحي.