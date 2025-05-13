شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفين قبل 3 جولات من النهاية.. وادى دجلة في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق وادى دجلة بقيادة محمد الشيخ، التمسك بصدارة ترتيب دورى المحترفين بعد مرور 35 جولة من منافسات القسم الثانى أ، برصيد 74 نقطة متفوقا بنقطة على فريق المقاولون العرب صاحب الوصافة قبل 3 جولات من النهاية.

ترتيب دورى المحترفين قبل 3 جولات من النهاية..

1 وادى دجلة 74 نقطة

2 المقاولون العرب 73 نقطة

3 أبو قير للأسمدة 67 نقطة

4 كهرباء الإسماعيلية 65 نقطة

5 سكة حديد مودرن 53 نقطة

6 أسوان 53 نقطة

7 القناة 49 نقطة

8 بروكسى 46 نقطة

9 وى 46 نقطة

10 بلدية المحلة 45 نقطة

11 الترسانة 43 نقطة

12 بترول أسيوط 42 نقطة

13 المنصورة 38 نقطة

14 الداخلية 37 نقطة

15 راية 35 نقطة

16 طنطا 34 نقطة

17 لافيينا 34 نقطة

18 ديروط 33 نقطة

19 منتخب السويس 29 نقطة

20 سبورتنج 28 نقطة

وفاز وادى دجلة على أسوان بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الأخير ضمن فاعليات الجولة الـ35 من مسابقة دورى المحترفين، ليرتفع رصيد الغزلان إلى 74 نقطة وأصبح على بعد نقطة واحدة من الصعود بشكل رسمي لدورى الأضواء .

في الوقت نفسه فاز المقاولون العرب على أبو قير للأسمدة بهدف مقابل للاشىء رافعا رصيده إلى 73 نقطة، كما تعادل وى مع الترسانة بهدف لمثله، وبلدية المحلة مع السكة الحديد سلبيا، وسبورتنج مع القناة بهدفين لمثليهما.