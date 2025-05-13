شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل البنك الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب)

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى..

عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع...

سعيدو سيمبورى، محمود الجزار ، اسحاقو يعقوبو،

خط الوسط..

احمد ربيع، سيرجي اكا، احمد النادري، احمد مدبولي



خط الهجوم

اسامة فيصل، ياو انور، احمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء

محمد أبو جبل ، محمد عبد الغني، محمد بسيوني ، محمد فتحي ، مصطفى عبد الرحيم ، أمير مدحت، سيد نيمار ، جريندو، محمد إبراهيم.