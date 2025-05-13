شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل مع فاركو سلبيًا في الشوط الأولى بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة فريق المصري البورسعيدي ونظيره فاركو، والتي تجمع الفريقين، اليوم، الثلاثاء، باستاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مباريات "مرحلة التتويج" لحسم بطولة دورى نايل هذا الموسم.

خاض المصري مباراة فاركو بتشكيل مكون من: "محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، محمد هاشم ، خالد صبحي ، حسن علي لخط الظهر، ومحمد مخلوف ، سامادو اتدجيكيو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، وميدو جابر ، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وجلس على مقاعد البدلاء : "محمد شحاته ، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي ، أحمد عيد ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر ، حسين فيصل ، فخر الدين بن يوسف ، جون ايبوكا".

فيما جاء جاء تشكيل فاركو كالتالي: "حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، والدفاع: أحمد عوض، أحمد البحراوي، باباكار نداي وجيفرسون إنكادا، وفي الوسط: محمود عماد ، جابر كامل ، وعمرو ناصر، والهجوم: محمد عز، عمر رضا وأحمد شريف".

وتراجع النادي المصري للمركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها من الأهلي، حيث توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 35، بينما تقدم البنك الأهلي إلى المركز الرابع بعد الفوز على بيراميدز في إطار منافسات نفس الجولة بنتيجة 4-2، رافعاً رصيده إلى 36 نقطة، ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات فيما يتبقى للمصري 3 لقاءات فقط.

بينما يقبع فريق فاركو في المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة التتويج، برصيد 30 نقطة، لكنه يعيش حالة معنوية كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث لم يخسر في آخر مباراتين في البطولة، وكان فوزه على بيراميدز نقطة تحول كبيرة.

ويحاول التونسي أنيس بوجلبان ، المدير الفني للنادي المصري، مصالحة جماهيره، بعدما أصبح في أزمة حقيقية بعد ارتفاع الأصوات الجماهيرية التي تطالب برحيله عن الفريق، عقب الهزيمة الأخيرة أمام الأهلي، والخروج من المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري.