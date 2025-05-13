شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفسخ عقد كوستا وندياى بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو الزمالك على فسخ التعاقد مع السنغالى سيدى ندياى، والغينى جيفرسون كوستا، لاعبى الفريق بنهاية الموسم الجارى.

ويرغب مسئولو الزمالك ضم لاعبن تحت السن، للاستعانة بهم الفترة المقبلة، في ظل عدم الاستعانة بالثنائى بالفريق الأول، إلا في أوقات قليلة ، ولم يقدما المردود المطلوب منهما خلال الفترة الماضية.

وانضم ندياى إلى الزمالك في الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة 4 مواسم، كما انضم جيفرسون كوستا للفريق الصيف الماضى أيضا، و تم قيد الثنائى تحت السن.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع صفقات سوبر خلال الميركاتو الصيفى، على رأس الصفقات المنتظرة كريم البركاوى، أمين زحزوح، بالإضافة إلى كوتيسا.