شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وبيراميدز.. 6 لاعبين يغيبون عن الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره بيراميدز في إطار الجولة السادسة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز، وتقام المباراة في الثامنة من مساء اليوم بإستاد القاهرة.

ويدخل الزمالك المباراة غائبا عن صفوفه عدة لاعبين على رأسهم ناصر ماهر، محمود جهاد ، أحمد الجفالى، للإصابة، مهاب ياسر لأسباب فنية، أحمد مصطفى زيزو على خلفية انقطاعه عن التدريبات، بينما يغيب محمد السيد لمشاركته مع منتخب الشباب.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي.

وتعادل الزمالك مع سيراميكا فى المباراة الماضية ضمن مباريات الجولة الخامسة بهدفين لكل فريق فى أول ظهور للرمادى مع الفريق بالقيادة الفنية.