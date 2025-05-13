شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الزمالك وبيراميدز باستاد القاهرة الدولى، فى سادس جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

إجمالا.. التقى الزمالك وبيراميدز في 21 مباراة بمختلف البطولات، واستطاع الزمالك أن يتفوق على بيراميدز فى 12 مباراة، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل.

واستطاع الفريق السماوي تحقيق الفوز فى 3 مباريات فقط خلال 21 مباراة خاضها أمام الفارس الأبيض، وسجل الزمالك 32 هدفًا، فيما سكن شباكه 21 هدفًا.

ويعتبر الدولي المغربي ولاعب الزمالك السابق والأهلى الحالى أشرف بن شرقي هو الهداف التاريخي في مباريات الفريقين برصيد 4 أهداف، ويأتي في المرتبة الثانية الدولي مصطفى محمد برصيد 3 أهداف

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة فى انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.