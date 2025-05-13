شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة السادسة للمجموعة الثانية فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات (المجموعة الثانية) في الجولة السادسة من المرحلة النهائية لدوري Nile طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات التى اعلنتها رابطة الأندية عبر الموقع الرسمى على النحو التالي:

مباراة سموحة وإنبي :

إيقاف محمد إسماعيل حامد علام لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف إيقاف زياد محمد كمال محمد لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب تكرار تأخير نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني

مباراة الجونة وطلائع الجيش:

إيقاف أحمد محمود عبد القادر صالح لاعب فريق الجونة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد حامد عبده شوشة لاعب فريق الجونة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة زد أف سي ومودرن :

إيقاف وليد صلاح الدين مدير الكرة بفريق زد أف سي لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب الطرد.

إيقاف علي فوزي لبيب عبد الغفار لاعب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.



