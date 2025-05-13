شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه : تذكرة مونديال الشباب البداية ..وسنحارب لحصد اللقب والان مع تفاصيل الخبر

أعرب أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة عن سعادته بالروح القتالية العالية والأداء الرجولى والثبات فى الشخصية وغيرها من الصفات الإيجابية التي تحلي بها اللاعبون فى مواجهة غانا في ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر والتي انتهت بفوز الفراعنة 5-4 بركلات الترجيح.

قال أسامة نبيه في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم :" لحظات عصيبة بأشكال مختلفة واجهناها قبل المباراة بداية من الجولة الثانية التى خسرناها أمام سيراليون والأمر كان يلزم وجود أبطال.. وبالفعل أثبت لاعبونا أنهم رجال بدرجة محاربون وأكدوا للجميع أنهم الأفضل والأجدر والأحق بتذكرة المونديال" .

أضاف نبيه : "ممتن جدا للاعبين الأبطال الذين شرفوا بلدهم وكل الشكر والتحية لكل من يساندنا بداية من د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وكل أعضاء مجلس الإدارة والمهندس أحمد مجاهد المنسق العام للبطولة والكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة ..وتحية خاصة لجمهور مصر العظيم".

أكد نبيه أن تحقيق تذكرة المونديال هي الجزء الأول من أحلامنا التى سندافع عنها بقوة مهما كانت العقبات وسنبذل قصارى جهدنا فى لقاء المغرب الشقيق والذى يمتلك منتخبا كبيرا ومنظما وان شاء الله تكون بوابة المغرب هي طريقنا نحو نهائي البطولة التى سنحارب من أجل إحراز لقبها .. المشوار أصبح قصيرا ولكنه أكثر صعوبة وثقتي كبيرة فى محاربينا الأبطال وقدرتهم على عبور الصعاب من أجل الوصول إلى المجد" .